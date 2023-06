Turismo | è boom per gli hotel pet - friendly

(Di venerdì 30 giugno 2023)pet -. E' questo il binomio vincente per questa e per le prossime estati visto che sono sempre ...

e hotel pet - friendly. E' questo il binomio vincente per questa e per le prossime estati visto che sono sempre ...Sono sempre di più le persone che, in tutto il mondo, scelgono di godersi le vacanze insieme ai loro amici a quattro zampe. Secondo un'indagine di Coldiretti/Ixé l'estate scorsa oltre 8,5 milioni ...... nuove forme di, di scoperta, di comprensione culturale e storica Molto di questo ... Al di là di questo cliché Milano sta vivendo undi aperture sul tema colazione . Finalmente si inizia a ...

Turismo, boom per gli hotel pet friendly la Repubblica

Report di Bankitalia sulla congiuntura dell’Isola: nel 2022 il Pil (3,7%) in linea con il dato nazionale. Tira anche l’export di prodotti petroliferi. I nuovi posti di lavoro non hanno compensato i li ...Aumentano in rete i consensi per questo trend: sono quasi 750mila i post dedicati all'hashtag #doghotel su Instagram e ben 78,7 milioni su TikTok ...