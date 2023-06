Turismo con gli animali d’affezione | Brambilla rilancia patto con Trenitalia

La nuova moda dell'home restaurant Negli ultimi anni ci si è approcciati a forme disempre nuove, più immersive e a contattola socialità e il contesto in si viaggia. Tra queste figura anche ilenogastronomico , e in particolare l' home restaurant , che è una ...Anche quest'estate chi viaggiai propri amici a quattro zampe potrà scegliere il treno come mezzo ideale per gli spostamenti die svago. Un'iniziativa inserita nella Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo ..."Il percorso - spiega il consigliere comunaleincarico alElisa Oldrini - interessa 11 lavatoi nelle diverse frazioni del paese, da Chiezzo a Schiaffo, Comero, Villa Nera, Servaso, ed ha ...

Il turismo torna a spingere il Pil italiano Wall Street Italia

Lignano Sabbiadoro, 30 giu - "Abbiamo investito ingenti risorse nel comparto turistico e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo riusciti a lavorare in squadra con le associazioni di categoria, le.Sulla Via dei Monti ci si mette "in viaggio come mercanti medievali". La Via dei Monti è un percorso trecentesco, che da Levanto vicino alle Cinque Terre attraversa la Val di Vara e raggiunge Pontremo ...