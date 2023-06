Tumori | a Biogem confronto sulla proteostasi cellulare con il professor Feliciello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn seminario dele Antoniosui meccanismi di controllo dellaneiumani è in programma ad Ariano Irpino, nella sede di, martedì 4 luglio, alle 12:00. Nel corso dell’incontro, fruibile anche in videoconferenza al link https://meet.goto.com/160344997, il, patologo dell’Università ‘Federico II’ di Napoli, darà conto dei suoi studi, condotti nell’ateneo partenopeo, e, ancor prima, in prestigiosi centri statunitensi, su alcuni dei meccanismi molecolari che controllano la crescita e la progressione tumorale. La sua analisi partirà dalla regolazione del turnover delle proteine da parte del sistema ubiquitina-proteasoma (UPS), come importante meccanismo di ...