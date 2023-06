TS – appuntamento con l’Empoli Ecco cosa accadrà

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 giugno 2023) 2023-06-30 00:25:58 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – Fabiano Parisi, a 22 anni, ha annusato l’aria. Per la serie: se non sarà Juve oggi, cioè a giorni o settimane, comunque quest’estate, poi chissàpotrà accadere. Il terzino sinistro del, reduce dal flop azzurro nell’Under 21 – occasione in cui però il fanciullo è risultato uno dei migliori, se non il più performante -, guarda ora nella palla di vetro. E lì trova scritte otto lettere: Juventus. Il desiderio tutt’altro che nascosto del giocatore e della sua famiglia è chiaro, ma spesso le regole non scritte del mercato fanno a pugni con la logica. Tanto è vero che il club toscano, detentore di un cartellino in scadenza il 30 giugno 2025, tiene in caldo anche un’eventuale pista Lazio. Martedì 4 luglio, di sicuro, rischia di essere un giorno chiave. Manna ...