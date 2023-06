Tropea Film Festival iniziato | grande riscontro di critica e di pubblico

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) La prima edizione del “” è iniziata riscuotendo consensi edie diIl programma pianificato dal direttore artistico Emanuele Bertucci è ricco di iniziative. I pomeriggi sono dedicati a formazione, masterclass, proiezione dei corti in gara e fuori concorso e presentazioni di libri tutti in tema cinema e televisione. Le sere sono suddivise tra Palazzo Santa Chiara nel centro storico fino a venerdì 30 giugno e Arena del Porto per le serate conclusive di sabato e domenica 1 e 2 luglio. Il TFF è stato aperto con un concerto di quarantacinque elementi che hanno eseguito le più famose musiche del cinema italiano e non solo mentre sullo schermo sono stato proiettate le immagini relative agli stessi. ...