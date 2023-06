Si stavano spostando lungo la ss242, che unisce la valle di Fassa, la valle Gardena e Canazei, su undello Ski Team Fassa per raggiungere il tratto finale della competizione Val di Fassa Running, per cui si erano attivati come volontari. Ma circa alle 8,30 nei pressi del passo Sella il mezzo ...È il primo bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 242 che da Canazei porta a Passo Sella in provincia di. Unper cause ancora in corso di ...Incidente oggi a Canazei, in provincia di, dove unè uscito di strada e si è ribaltato. L'incidente è avvenuto questa mattina e stando alle prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti, tra cui un bambino. Sul posto ci sono i ...

Trento, pulmino esce di strada e finisce in una scarpata. Sette feriti tra cui un undicenne la Repubblica

Un pulmino è precipitato in una scarpata mentre percorreva la statale 242, in provincia di Trento: ferite sette persone ...Sette feriti, quattro in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. È il primo bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 242 che da Canazei porta a Passo Sella in ...