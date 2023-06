Treni | torna la tratta Napoli-Bari | sosta anche a Benevento | Caserta e Aversa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo oltre 20 anni, dal 10 luglio saranno attivi dueche collegheranno direttamentein poco più di 4 ore, oggi sperimentali, a seguito accordi tra i sindaci di(Manfredi) e(De Caro). I tempi per le fermate previste, come da allegato comunicato ufficiale, sono 2 minuti dinelle stazioni di Barletta,, mentre a Foggia 11 minuti per inversione banco manovra treno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

l'estate dei grandi concerti a Pordenone "presenta Alberto Parigi, assessore a Cultura e ... in occasione dei concerti anche quest'anno saranno messi a disposizione deie bus aggiuntivi ...... in collaborazione con Trenitalia Tiziano Ferroad Ancona per il suo tur TZN2023 e la città ... Le persone potranno arrivare fino ad Ancona Stadio con idi linea e poi rientrare con qullo "...... depositi, rotaie sulle quali, nel pieno delle scene più emozionanti, rombanodiretti chissà ... ARCO BARBERIO - CASTELLANA GROTTEil cinema d'estate all'aperto a Castellana Grotte, comune ...

Torna attiva la linea Asti-Alba: 6 coppie di treni dal lunedì al venerdì, per un totale di 12 corse giornaliere LaVoceDiAsti.it

Lavori sui binari, ma i convogli non si fermeranno. Rfi: "Programmati quando la domanda di studio e lavoro è minore". Intanto scatta un nuovo servizio di collegamento con la città di Parma tramite aut ...Sviene sul treno, viene soccorsa e quando torna in sé non trova più il suo gattino. Ora la donna lancia l’appello per ritrovare l’animale, chiedendo aiuto a ...