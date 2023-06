Tredicesima straordinari | in arrivo detassazione Per quali redditi?

(Di venerdì 30 giugno 2023): via libera dalla Commissione Finanze della Camera allanon solo della gratifica natalizia ma anche delle retribuzioni corrisposte a titoloo. La riduzione delle imposte però sarà riservata soltanto alle “fasce più deboli” precisano dall’esecutivo. Una panoramica della novità contenute dalla Delega Fiscale. Aumento pensioni minime: scatta a luglio. Importo e a chi spetta: via libera della Commissione Finanze della Camera alla. Nel relativo emendamento alla delega fiscale, infatti, è stata prevista “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni ...

leggi anchedetassati di più per i redditi bassi A questo proposito il tutto è stato rallentato dai paletti alzati dalla Ragioneria Generale dello Stato che mette un veto ......e ci guadagna con la quattordicesima pensioni a Luglio Quali sono le modifiche per la... isopensione, indennità per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, assegni...Meno tasse sulle per i dipendenti, sui premi di produttività e sugli(che eccedono una certa soglia, non ancora individuata), ma per ora niente flat tax ...più probabile per la...

Il primo passo è stato fatto. La riforma fiscale del governo è stata approvata in Commissione finanze della Camera. Un passaggio che ha introdotto diverse novità.Tredicesime con meno tasse. La riforma del fisco prende corpo. La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame della delega fiscale e voterà la prossima settimana il mandato al ...