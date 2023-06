Travaglio | “Nordio è il perfetto ministro berlusconiano che delira quotidianamente Che ci fa in Fratelli d’Italia?”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Cosa c’entracon, lui che è undoc?”. A chiederlo è il direttore di il Fatto Quotidiano, Marco, dal palco di ‘Felix’. la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di. “era undella Giustizia dei governi Berlusconi. Ha annunciato infinite volte che le intercettazioni sono un abominio e vanno limitate e recentemente ha annunciato che taglierà il budget alle Procure della Repubblica e alla polizia giudiziaria, dandogli un tetto massimo per le intercettazioni ed è stupefacente che lo dica lui che fa ha fatto milioni di intercettazioni soltanto per il processo Mose. Immaginate se una Procura ad ottobre finisce il budget e ...

... il tutto grazie al pretesto che offriva una frase di Carlooggettivamente irrilevante., Dibba, Santoro Chi esce più con le ossa rotte dal golpe... imbevuta dai semi d'odio sparsi in maniera quotidiana danon è che abbiano facilitato un ...che questa maggioranza parlamentare sappia come trarre dalle riflessioni e dalle proposte di...Vedi Anchea La7: "Meloni ha buttato nel cestino la destra sociale e legalitaria". ... altrimenti restava al 4%" Spataro poi smonta tecnicamente punto per punto il ddl, evidenziando l'...

Travaglio: “Nordio è il perfetto ministro berlusconiano che delira quotidianamente Il Fatto Quotidiano

“Nordio è il perfetto ministro berlusconiano. Credo che Giorgia Meloni si stia rendendo conto dell’errore commesso col candidarlo in Fratelli d’Italia, perché Nordio non c’entra assolutamente niente c ...La riforma della Giustizia targata Carlo Nordio non è andata giù a Marco Travaglio. Durante la puntata di Otto e Mezzo, andata in onda ...