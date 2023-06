Trasporti in Lombardia | soluzioni per spedire in modo sostenibile

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 giugno 2023) Spedizioni sostenibili: cosa sono? Con spedizioni sostenibili si intendono tutte quelle consegne effettuate nel rispetto dell’ambiente, utilizzando mezzi di trasporto non impattanti. In questosi andranno a diminuire le emissioni provenienti dai gas di scarico dei più tradizionali mezzi su gomma. Sempre più aziende adottano la suddetta soluzione di, a cominciare da quelle maggiormente influenti nel mondo dello shopping online. Tra i mezzi di trasporto destinati alle consegne sostenibili si trovano auto ibride o elettriche, treni, autobus e tram, ma non solo. Anche le biciclette negli ultimi anni sono diventate indispensabili per le consegne a domicilio a breve distanza di generi alimentari e prodotti gastronomici. C’è perfino chi ordina la spesa direttamente a casa, per poi riceverla attraverso la consegna in ...