Trap | droga | omicidio | e la Meloni sbagliava sulle devianze?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Uccisa per un debito di 30 euro. Sarebbe questo il folle movente che ha spinto il 17enne, originario dello Sri Lanka, arrestato per l’assassinio di Michelle Causo, uccisa con sei coltellate. Durante l’interrogatorio con il pubblico ministero, Anna Di Stasio, della procura minorile della Capitale, il figlio di cittadini cingalesi ha confessato di aver ammazzato Michelle nel suo appartamento, al civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet, nel quartiere di Primavalle, tra le 11,30 e le 15 di mercoledì 28 giugno. Per poi nascondere il corpo in un secco nero dentro un cassonetto a 250 metri di distanza dalla casa della vittima. L’identikit dell’assassino di Michelle Come circolato in queste ultime ore, l’assassino era un giovanissimo aspiranteper, che nei video pubblicati sul suo profilo Tik Tok si faceva immortalare con soldi, sangue e, accanto ...