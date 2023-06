Transizione verde addio | i big del petrolio non fanno più neanche finta di tutelare l’ambiente | da Exxon a Eni strategie cambiate | si torna ai combustibili fossili

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lanon esiste più. Almeno non nei piani delle grandi compagnie petrolifere. Uno dopo l’altro i big stanno rivedendo i loro piani e riscoprendo il loro primo amore, i, ovvero gas e. Ormai non c’è neppure più la pudicizia di quello che viene chiamato greenwashing, la ripulitura, ovvero fare, per ragioni di immagine e marketing, di adottare politiche pro ambiente anche se poi di concreto si fa poco o nulla. Il colosso statunitense, che ha chiuso il 2022 con profitti per 59 miliardi di dollari, i più alti mai registrati da una compagnia petrolifera, liquida così la questione nei documenti inviati alla Sec (l’autorità che vigila sui mercati Usa): “È altamente improbabile che la società ...

... ed esaminando il tema attraverso i principi dell'antropologia economica , l'autrice ci permette di comprendere questioni complesse come la catena del valore e la, sensibilizzando ...... è convinta che il Green Deal e lasaranno temi portanti della campagna elettorale socialista, in un momento in cui proprio la conversioneè al centro di una vera battaglia ...Dalla revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbero arrivare nuovi appositi incentivi per sostenere la spinta agli investimenti per lae digitale. Per quanto ...

Transizione verde addio, i big del petrolio non fanno più neanche finta di tutelare l’ambiente: da… Il Fatto Quotidiano

La transizione energetica, ossia il passaggio alle fonti rinnovabili ... decarbonizzando l’intera filiera e aumentando il livello di sostenibilità. L’uso dell’energia verde è aumentato negli ultimi ...La segretaria dem Schlein, alla sua sua seconda uscita ufficiale a Bruxelles al pre-vertice dei socialisti europei, è convinta che il Green Deal e la transizione saranno temi portanti della campagna e ...