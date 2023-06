Tragedia a Taranto | 37enne muore a causa del condizionatore | l’errore che gli è costato la vita

(Di venerdì 30 giugno 2023) SOCIAL. Una tragicaha colpito la città di, portando alla morte di un uomo di 37 anni adi una folgorazione da un. L’incidente mortale si è verificato mentre l’uomo stava lavorando su un balcone. Ilha commesso un errore fatale che ha avuto conseguenze drammatiche. Appena è stato segnalato l’accaduto, sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente il personale sanitario del 118, i vigili del Fuoco e gli agenti di polizia. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvare ladell’uomo. Leggi anche: Giuliacci, la bella notizia per tutti gli italiani: che tempo farà in estate Leggi anche:a Jesolo, è morto in spiaggia davanti ai familiari...

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...28 Redazione Cronaca 0 62- Prosegue senza sosta l'attività di controllo e di contrasto ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... la notizia dell'imminente apertura di tre nuovi reparti nelle carceri di Lecce,e Trani. La ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... la notizia dell'imminente apertura di tre nuovi reparti nelle carceri di Lecce,e Trani. La ...

Taranto: Tragedia a Paolo VI, 35enne muore folgorato Blunote

Accaduto nel quartiere Paolo VI di Taranto nelle scorse ore. Un operaio di 37 anni, Antonio Pellegrino, stava provando a montare un climatizzatore in balcone di un edificio. Per cause da dettagliare è ...Un uomo di 37 anni è morto folgorato mentre riparava un condizionatore in un'abitazione di Taranto. Un uomo di 37 anni è morto folgorato a Taranto mentre stava aggiustando un condizionatore in un ...