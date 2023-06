Traffico Roma del 30-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul lettera turbano della A24 scarsi gli spostamenti come per tutto il pomeriggio anche sull’intero percorso della tangenziale est e continuano le difficoltà di circolazione per chi si trova sulla Salaria a causa di un precedente incidente in prossimità di Santa Colomba dopo la chiusura per i rilievi parziale riapertura con il Samsung Nico alternato sono comunque sempre possibili code tra Monterotondo e Settebagni su tutti e due i sensi di marcia miglioramento le condizioni di viaggio sulla via Nomentana in zona Sant’Alessandro qui per gran parte del pomeriggio un incidente Ora Risolto ha provocato code tra via di Sant’Alessandro e via Palombarese su tutte e due le direzioni ricordiamo l’avvenuta riapertura di viale delle Terme di Caracalla dopo la chiusura per ...