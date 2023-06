Traffico Roma del 30-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione scarsi gli spostamenti sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 in queste prime ore pomeridiane si viaggia senza disagio anche su tutta la tangenziale est prudenza lungo la diramazioneSud per la visibilità ridotta a causa del fumo provocato da un incendio tra Torrenova acittà più precisamente all’Eur possibili rallentamenti causati da un incidente su piazzale Luigi Sturzo altezza viale Beethoven code sempre causate da un incidente a Sant’Alessandro lungo via Nomentana tra via Palombarese via di Sant’Alessandro su tutte e due i sensi di marcia infine ricordiamo l’avvenuta riapertura di viale delle Terme di Caracalla dopo la chiusura per lavori tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle vittime del terrorismo maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito ...