Traffico Roma del 30-06-2023 ore 14 | 30

(Di venerdì 30 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di,... di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata aldi ...Dal 3 al 6 luglio sospesa la zona alimitato di via diIn considerazione della chiusura del ponte mobile dal 3 al 6 luglio per ulteriori interventi manutentivi, disposta dall'Autorità portuale, proprietaria e titolare del ......operativo di, con un'attività di tipo tradizionale, consistente in attività tecniche, servizi sul territorio, riscontri 'sul campo', tanto con riguardo alle dinamiche connesse aldi ...

Traffico Roma del 30-06-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

ROMA- Emanata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ordinanza che dispone il divieto di circolazione delle botticelle e di ogni altro veicolo a trazione animale in presenza di ondate di calore. Lo ...Sale il numero delle patenti ritirate per guida in stato di ubriachezza, a Roma ci sono 5mila colonie feline, Capocotta regno dei parcheggiatori abusivi, il centro invaso da mezzi elettrici sempre più ...