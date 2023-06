Traffico Roma del 30-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto Tutto abbastanza tranquillo lungo la rete viaria della città metropolitana diil pocopresente interessa principalmente le zone centrali della città e non sono segnalati particolari disagi alla circolazione in tema di lavori ricordiamo la chiusura notturna della tangenziale dalle ore 22 alle 6 di domani mattina in direzione San Giovanni nel tratto compreso tra l’uscita via Batteria Nomentana è l’uscita per la 24-l’aquila-teramo in programma questa sera la chiusura notturna per lavori sulla diramazionenord dalle ore 21 e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso tra Settebagni e il grande raccordo anulare In quest’ultima direzione per il trasporto pubblico dalle 20 di questa sera di servizio della ferrovia Metre verrà ...