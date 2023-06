Traffico Roma del 30-06-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto poco ilregistrato lungo la rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti in queste ore sulla Cassia bis ti rallenta per lavori tra Castel dei ceveri e via della Giustiniana Verso il raccordo anularerallentato anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana verso il centro in tema di lavori ricordiamo la notturna della tangenziale dalle 22 alle 6 in direzione San Giovanni nel tratto compreso tra l’uscita via Batteria Nomentana è l’uscita per la 24-l’aquila-teramo in programma questa sera la chiusura notturna per lavori sulla diramazionenord dalle ore 21 e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso tra Settebagni e il grande raccordo anulare In quest’ultima direzione e comunque per i ...