Traffico Roma del 30-06-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 30 giugno 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto non sono segnalati particolari problemi alla circolazione al momento lungo le strade della rete viaria della città metropolitana disulla Cassia bis e si rallenta lavori tra Castel de’ ceveri e via della Giustiniana Verso il raccordo anulare ci spostiamo in autostrada sulla A1Napoli si è formata una coda di 3 km tra Colleferro e Ferentino in carreggiata Sud incidente in direzione di Napoli in tema di lavori ricordiamo la chiusura notturna della tangenziale dalle 22 alle 6 in direzione San Giovanni è tratto compreso tra l’uscita via Batteria Nomentana è l’uscita per la 24L’Aquila Teramo per il trasporto pubblico dalle 20 di questa sera il servizio della ferrovia Metre verrà sospeso per lavori fino alle 9 di domani mattina previsto un ...