Traffico di droga tra Spagna e Italia | i Carabinieri scoprono un deposito anche a San Donato Milanese

dima anche estorsioni, danneggiamenti a imprese, soprattutto nei settori agricoli e alberghieri, intimidazioni: sono alcuni dei reati che la Dda di Catanzaro contesta a presunti ...Nell'ambito del contrasto ai traffici illeciti disi inserisce l'operazione "Svevia". Il Gruppo Lamezia Terme, a seguito di indagini originate da un servizio svolto d'iniziativa, svolte ...27 sono state le persone arrestate per associazione a delinquere finalizzata aldi. Dalle intercettazioni dei carabinieri è emerso come ci fossero delle regole. La prima era parlare il ...

Traffico di droga internazionale, 12 arresti della DDA. Finanza in azione nel Frusinate FrosinoneToday

FOGGIA – Alcuni giorni fa, dopo il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione, sono diventate definitive e conseguentemente esecutive le prime condanne per la maxi indagine convenz ...Nell’inchiesta «Athena», coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sono stati ricostruiti anni di intimidazioni e traffici di droga in Calabria. Eseguite misure cautelari per 68 persone ...