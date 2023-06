Tour de France al via tra i timori per le proteste sociali

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI -deal via: la 110ma edizione parte domani alle 12,30 dai Paesi baschi con una tappa di 182 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. Tra le 22 squadre e i 176 partecipanti (solo sette italiani, record negativo da 30 anni) i grandi favoriti sono il campione in carica, il danese Jonas Vingegaard, e il trionfatore del 2021, il 24enne sloveno Tadej Pogacar. David Gaudu, Tom Pidcock e Egan Bernal i possibili outsider. C'è preoccupazione per le violenze e le tensioniche stanno incendiando la Francia dopo l'uccisione di un giovane a un posto di blocco a Nanterre, martedì scorso. Sono oltre 28.000 gli agenti e i vigili del fuoco al seguito permanente della corsa, 1000 i volontari formati al seguito della corsa che dovranno anche vigilare su possibili azioni di disturbo. Due motociclisti della gendarmeria ...

Sabato 1 luglio via all'edizione il numero 110 del nbsp;de. Da Bilbao a Parigi, 3.404 chilometri di spettacolo ed emozioni per 176 corridori di 22 Team e solo sette azzurri in gara. Ecco il pronostico di Davide Cassani, ex ct della nazionale ...... obiettivo Wimbledon raggiunto - Nations League Volley, le azzurre battono il Canada - Azzi 'Scherma azzurra forte, riferimento a livello mondiale' - Al via ilde, duello tra Vingegaard e ......ci siamo trovati sulla punta di Gabicce e gli abbiamo raccontato la città all'interno di un territorio vasto indicandogli le salite sulle quali Pantani ha preparato le vittorie alde. Le ...

Tour de France, partecipanti e favoriti: dove vederlo in tv e in streaming Sky Sport

Il vincitore dell'edizione 2014 ha indicato Tadej Pogacar come il favorito numero uno per la maglia gialla finale ...Il Tour de France 2023 prosegue con la seconda tappa, sempre nei Paesi Baschi con i 209 chilometri da Vitoria Gasteiz a San Sebastian. Si ricalca il finale della Classica di San Sebastian, quindi si t ...