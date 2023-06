Tour de France 2023 | la tappa di domani Bilbao-Bilbao Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si svolgerà, sabato 1 luglio, la primadella 110ma edizione delde. Quest’anno la Grande Boucle comincerà dalla Spagna con una frazione con partenza e arrivo a: i chilometri da percorrere saranno 182 e lo spettacolo sicuramente non mancherà. La primadeldesi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:15....

Il percorso deldeIlde2023 partirà il 1° luglio dai Paesi Baschi, come nel 1992. Il Gran Départ da Bilbao, prime due tappe accidentate in terra euskera, il 3 l'ingresso in ...Domani Mark Cavendish prenderà parte al suo ultimode. Nelle sue tredici partecipazioni ha collezionato due maglie verdi e 34 vittorie, lo stesso numero di quelle vinte da Eddy Merckx. Ma alla fine delpotrebbe aver scritto una nuova ...Il favorito per ildedi Robbie McEwen (3 maglie verdi in carriera) è Jonas Vingegaard. "È il campione uscente e si presenta al via al termine di una preparazione perfetta. La battaglia con Pogacar sarà ...

Il Tour de France 2023 è ormai alle porte. Domani, sabato 1 luglio, ci sarà infatti la prima frazione di questa importantissima corsa a tappe francese, che vedrà al via tantissimi corridori pronti a d ...