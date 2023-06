Tour de France 2023 | la Bahrain-Victorious assegna il dorsale numero 61 a Gino Mäder

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laavrà in squadra anchealde. La squadra del, infatti, ha deciso di omaggiare il corridore svizzero morto tragicamente lo scorso 16 giugno (a causa di una caduta nel corso della quinta tappa del Giro di Svizzera)ndogli, in accordo con ASO (l’organizzatore dell’evento), ilche solitamente va al capitano di ogni squadra. In questo caso si tratta del61, e di conseguenza gli altri corridore dellaavranno i numeri dal 62 al 69. Si tratta di un gesto bellissimo per ricordare al meglio un corridore che è scomparso ingiustamente mentre stava ...

Il percorso deldeIlde2023 partirà il 1° luglio dai Paesi Baschi, come nel 1992. Il Gran Départ da Bilbao, prime due tappe accidentate in terra euskera, il 3 l'ingresso in ...Domani Mark Cavendish prenderà parte al suo ultimode. Nelle sue tredici partecipazioni ha collezionato due maglie verdi e 34 vittorie, lo stesso numero di quelle vinte da Eddy Merckx. Ma alla fine delpotrebbe aver scritto una nuova ...Il favorito per ildedi Robbie McEwen (3 maglie verdi in carriera) è Jonas Vingegaard. "È il campione uscente e si presenta al via al termine di una preparazione perfetta. La battaglia con Pogacar sarà ...

Tour de France, quote e favoriti: lotta tra Pogacar, Vingegaard e Van Aaert La Gazzetta dello Sport

La corsa a tappe si disputa tra il 2 e il 6 luglio: il "Puma" punta a una tappa, il besnatese è al rientro dopo la caduta in Serbia. La Eolo pensa alle fughe. Femminile: il Trofeo Binda confermato nel ...La deplorevole vicenda si è consumata tra i messaggi privati di WhatsApp lo scorso maggio. La donna – rimasta anonima – ha deciso di pubblicarli via social e la bolla è scoppiata coinvolgendo Allan Da ...