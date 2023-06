Tour de France 2023 | cambia la prima tappa | non ci saranno gli abbuoni sul GPM conclusivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Decisione dell’ultimo secondo, che testimonia come i calcoli fossero stati fatti male inbattuta.ladelde: non in chiave percorso, ma per quanto riguarda gli. Restano ovviamente quelli al traguardo di Bilbao, ma vengono rimossi quelli che erano programmati sull’ultimo GPM di giornata, la durissima Côte de Pike. La decisione, arrivata da ASO, è dettata dal fatto che, potenzialmente, il vincitore dirischiava di non essere il detentore dellaMaglia Gialla. Guadagnando il bonus sul GPM il secondo o il terzo di giornata poi avrebbero avuto piùnei confronti del primo sul traguardo. Foto: Lapresse

... detestato prima dagli appassionati di ciclismo, nonostante avesse creato la squadra La Vie Claire (Bernard Hinault con quella maglia fu l'ultimo francese a vincere ilde- la centodecima ...Ad un solo giorno dalla partenza delde2023 , basta dare un'occhiata alla lista definitiva dei partecipanti alla Grande Boucle per rendersi conto che, anche quest'anno, il parterre dei ciclisti azzurri è ai minimi termini . ...Manca sempre meno al via delde. Da Bilbao, nei Paesi Baschi in Spagna, inizia la caccia alla maglia gialla (prossimo anno partenza da Piazza della Signoria a Firenze) che si chiuderà solo 22 giorni dopo con l'arrivo ...

Tour de France 2023: dove vederlo, le squadre, il percorso Corriere della Sera

Tour de France 2023: Tappe, percorso, le squadre, favoriti e dove vederlo in TV e Streaming in chiaro. Si parte sabato 1 luglio ...Ad un solo giorno dalla partenza del Tour de France 2023, basta dare un’occhiata alla lista definitiva dei partecipanti alla Grande Boucle per rendersi conto che, anche quest’anno, il parterre dei ...