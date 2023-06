Torta sabbiosa | porta l’estate in tavola | la prepari in 20 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 giugno 2023) Desideri unaal mascarpone da realizzare in poco più un quarto d’ora? Ho la ricetta perfetta da consigliarti. Lacon cocco e mascarpone è facile e veloce da preparare ed è anche molto morbida e sfiziosa. All’apparenza semplicissima questanasconde un gusto irripetibile e sarà perfetta sia come merenda che come dessert da servire agli ospiti. Gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi cucina. Vediamo quali sono! Occorrono: 160 gr di farina Cocco grattugiato quanto basta 250 gr di mascarpone 160 gr di zucchero 90 gr di zucchero a velo 6 uova 450 gr di yogurt Sale quanto basta Preparazione Prima di tutto prendiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Successivamente montiamo gli albumi con uno sbattitore elettrico. Mentre lavoriamo con l’elettrodomestico aggiungiamo lo zucchero a più riprese e il ...