Torna il programma che va alla scoperta dei sentieri della nostra Penisola

Lo schieramento di quest'oggi rimarrà invece valido per la Feature Race , indomenica alle 09:55 . Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta da Sky Sport F1 , canale 207.Paolo Conte a Venezia E' inil 9 luglio il concerto di Paolo Conte in Piazza San Marco a ... Paolo Conte, icona indiscussa della musica cantautorale italiana e internazionale,in Piazza ...Mercoledì 19 luglio sempre alle 21.30 ci sarà anche un intermezzo teatrale nel fittodell'Arena Spartacus Festival. Un omaggio al genio artistico caravaggesco con Ludovica Rambelli ...

A Castelbuono torna DiVino festival con oltre 200 cantine: il ... OroGastronomico

Le prove di pace della maggioranza di centrodestra alla guida della Regione, ancora per otto mesi, hanno dato i loro frutti. Il governatore Solinas è riuscito a riportare nei suoi binari le forze poli ...La conduttrice raccoglierà l’eredità di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1 a partire dalla prossima stagione tv: la “nuova Rai” della destra la premia ...