Torna il Palio di Siena |  Selva favorita fra rivalità e possibili sorprese

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Non ci sono certezze neanche questa volta aldiche, tempo permettendo, si correrà domenica 2 luglio. Ma in ogni caso i senesi indicano nella Selva la contradad'obbligo, avendo la migliore accoppiata: Giovanni Atzeni detto Tittia, 9 vittorie, 38 anni, esordiente aa soli 18 anni, e il cavallo Violenta da Clodia con cui il fantino ha vinto nell'agosto dello scorso anno nella contrada del Leocorno. Selva vincente dunque? Possibile ma non è una certezza. Perché nella storica corsa senese le variabili che possono condizionarne il risultato non mancano. Molto dipenderà dall'ordine di entrata tra i canapi alla mossa ancora una volta guidata da Bartolo Ambrosione. Che ha dato un giudizio positivo sulla preparazione fisica dei dieci cavalli. La Selva, che non ha contrade rivali, potrebbe non ...