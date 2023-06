La7.it - Appena dieci giorni d'estate e ilè già tornato, in particolare a Nord, a partire dalla Liguria . A Viganego, nel Genovese, sono caduti sessantatré millimetri di pioggia in un'ora, ...Le temperature saranno in diminuzione dove agirà ilma pronte e risalire appenail sole.... tutti i film in programma e dove vederli Tutte le proiezioni sono in programma al Parco del Municipio, nuova location di quest'anno, e, in caso diall'auditorium San Giovanni Battista in ...

Torna il maltempo: forti piogge in Liguria e Toscana. A Siena, annullato il Palio TGLA7

Appena dieci giorni d’estate e il maltempo è già tornato, in particolare a Nord, a partire dalla Liguria. A Viganego, nel Genovese, sono caduti sessantatré millimetri di pioggia in un’ora, quasi novan ...Meteo, un altro weekend in parte rovinato dalla pioggia. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla a partire dalle 8 del 1 luglio e per le successive 16 ore. Poi torna ...