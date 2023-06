Tormentoni estate 2023 | ecco la hit di Benji con i Finley | tutte le canzoni uscite oggi 30 giugno

(Di venerdì 30 giugno 2023): escein radio, venerdì 30, “Politically Correct”, il singolo dicon i. Spazio anche per il video ufficiale di “Disco paradise”, la nuova hit tormentone di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31.con i30con iesce, venerdì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

2023 : esce oggi in radio, venerdì 30 giugno , "Politically Correct", il singolo di Benji con i Finley . Spazio anche per il video ufficiale di 'Disco paradise' , la nuova hit ...Ci sono ventiestivi che promettono di fare sfaceli e, riuniti insieme, costituiscono già da loro una playlist. Sono le canzoni in trend nell'2023 segnalate da Spotify, piattaforma ...E allora mi fermo qui, tanto ci siamo capiti comunque.) L'altro giorno davo una scorsa aidell'(è un duro lavoro, puntini puntini), che sono un po' la conferma di quanto detto sopra.

Tormentoni estivi 2023: tutte le hit con cui balleremo Cliomakeup

Tormentoni estate 2023, spazio per la nuova hit di Benji con i Finley: tutte le canzoni uscite oggi 30 giugno, ecco la lista ufficiale.Ma anche le canzoni pop in generale, che oggi se arrivano a 3 minuti sembrano già lunghissime. Perché sta succedendo tutto questo Forse “è colpa di un’estate, è colpa di uno shot”, come canta Baby K ...