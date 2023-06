Torino | ora assalto a Doig

LIVE22.11 - Raul Bellanova ha firmato un contratto quinquennale con il.22.05 - Hakim ... Per il difensore spagnolo ècaldissima la pista Atletico Madrid.20.55 Sottil deve rimettersi dopo il ...è ufficiale: Juan Cuadrado non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e lasceràproprio quest'estate da free agent. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero tramite ...La risoluzione è invece arrivata in tempo eGiuntoli, artefice dello scudetto azzurro, potrà migrare versoper curare la rivoluzione bianconera. Otto stagioni tra colpi e vittorie Giuntoli ...

Calciomercato Torino, ora si chiude per Haveri del Rimini. Le ultime Toro News

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - "Primo colpo di mercato: il giovane e promettente Raoul Bellanova al Toro. Sempre Forza Toro": sul proprio profilo Instagram, il presidente Urbano Cairo annuncia l'acquisto ...L'esterno, reduce da un ottimo Europeo Under 21, arriva dal Cagliari a titolo definitivo. L'anno scorso ha giocato in prestito all'Inter ...