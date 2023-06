Torino | le cifre dell’acquisto di Bellanova | un big pronto a salutare

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nell’ultimo giorno di quella che ci apprestiamo a definire la ‘passata stagione’, ilpiazza un importante colpo di mercato. I granata si assicurano le prestazioni di Raoulversando nelle casse del Cagliari 7 milioni più 1 di bonus. L’esterno dell’Under 21, visto con la maglia dell’Inter nella passata stagione ma non riscattato dai nerazzurri, ha firmato un quadriennale da 1.1 milioni di euro. L’arrivo di, per una cifra importante, indica non soltanto la volontà deldi investire sul talento ex primavera del Milan, ma potrebbe rappresentare l’ok definitivo alla cessione di un big. Singo ai saluti? I ruoli sono complementari e appare difficile che, arrivato con un investimento di primo piano per le casse granata, possa fare panchina. Wilfried Stephane Singo è ...