Commenta per primo Il calciomercato 2023/2024 inizia ufficialmente domani, ma anche ilha piazzato il suo primo colpo in entrata. E' arrivata nella serata di oggi la firma sul contratto - che sarà della durata di 4 anni, con opzione per un'altra stagione - dell'esterno classe ...Milan, Loftus - Cheek è ufficiale: l'ex centrocampista del Chelsea hafino al 2027 Serie A, ... artefice dello scudetto azzurro, potrà migrare versoper curare la rivoluzione bianconera. ..." Prosegue la strategia di Stellantis per assicurarsi la fornitura di materiale critici utili ... La società hacon la norvegese Kuniko un contratto di acquisto vincolante per garantire la ...

Torino, ha firmato Bellanova: i dettagli dell'accordo Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Il calciomercato 2023/2024 inizia ufficialmente domani, ma anche il Torino ha piazzato il suo primo colpo in entrata. E' arrivata nella serata di oggi la firma sul co ...Silvano Benedetti saluta il Torino con delle belle parole: "Non finirà, il Toro è nel mio cuore. Quando avevo firmato con la Roma, ho pianto" ...