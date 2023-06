Tiziano Ferro e Massimo Ranieri | il duetto con ' Perdere l' amore'

(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it - Il suo primo concerto al Maradona , a Napoli, nell'anno dello scudetto . Un piccolo pezzo di storia, per la città partenopea e pure per la musica....

Il suo primo concerto al Maradona , a Napoli, nell'anno dello scudetto . Un piccolo pezzo di storia, per la città partenopea e pure per la musica.arriva all'ex Stadio San Paolo, dopo quattro anni d'attesa, e si prende tutto. Un concerto - evento; un lungo viaggio tra i suoi successi di ieri e di oggi. Quarantaquattromila persone e ...Una sconcertante sudditanza psicologica del sindaco, che ha ceduto ai ricatti morali di, ma dovrebbe ricordarsi che è lì per un mandato chiaro ricevuto dagli elettori alle scorse ...le chiede di tutelare famiglie, unioni, amore, e di " accogliere la richiesta delle coppie omogenitoriali di registrare i loro bambini per concedere loro il presidio e la tutela di cui ...

"Era destino", Tiziano Ferro al Maradona: dedica da brividi al Napoli Corriere dello Sport

Il cantante ha scritto una lettera aperta alla sindaca della sua città, chiedendole di dare appoggio alla comunità LGBTQ+ ...Il suo primo concerto al Maradona, a Napoli, nell'anno dello scudetto. Un piccolo pezzo di storia, per la città partenopea e pure per la musica. Tiziano Ferro arriva all'ex Stadio San Paolo, dopo quat ...