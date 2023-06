Tiro a volo | Italia dominante! Oro anche per Mauro De Filippis ai Giochi Europei e pass olimpico!

(Di venerdì 30 giugno 2023)Deconsegna all’il primoolimpico non nominale nel trap maschile delvincendo la medaglia d’oro ai2023: l’azzurro precede in una finale tiratissima il ceco Vladimir Stepan e lo svedese Rickard Levin Andersson. Nel Ranking Match 1 si impone il ceco Vladimir Stepan, che ottiene 22/25 e precede l’azzurroDe, secondo con 20/25: entrambiano al Medal Match. Fuori, invece, il turco Tolga N Tuncer, terzo con 19/25, infine è quarto il lusitano Joao Azevedo, out dopo 15 piattelli con lo score di 11. Nel Ranking Match 2 a vincere è lo svedese Rickard Levin Andersson, a cui basta fare 21/25 per primeggiare, mentre con 20/25 avanza al Medal ...

Mauro De Filippis conquista la medaglia d'oro nel trap maschile delai Giochi Europei di Cracovia 2023 e la carta olimpica (per nazione) per i Giochi di Parigi 2024. L'azzurro ha dominato la finale della gara individuale, sfoderando una precisione ...CRACOVIA (POLONIA) " Record assoluto di medaglie e carte olimpiche già conquistate nel, nelcon l'arco, nei tuffi, nel pentathlon moderno e nel pugilato. A 48 ore dalla fine dei Giochi Europei di Cracovia, il bilancio dell'Italia Team è già positivo. "Abbiamo ancora una ...Lo shoot off ha tolto la finale per il podio delai Giochi Europei in Polonia ad Alessandra Perilli , che al Wroclaw Shooting Center ha ceduto tra non pochi rimpianti alla finlandese Satu Makela - Nummela. Perilli era stata la migliore ...

Tiro a volo, Giochi Europei 2023: De Filippis perfetto dopo 75 piattelli, Pellielo in piena corso OA Sport

Il tiro a volo italiano conquista ai Giochi Europei la quinta carta olimpica per Parigi 2024: Jessica Rossi, sul campo di gara di Wroclaw, in Polonia, vince l'oro nel trap assicurando ai colori azzurr ...Il tiro a volo italiano conquista ai Giochi Europei la quinta carta olimpica per Parigi 2024: Jessica Rossi, sul campo di gara di Wroclaw, in Polonia, vince l'oro nel trap assicurando ai colori azzurr ...