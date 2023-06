Tim Summer Hits 2023 | seconda puntata con Pinguini | Fedez | Mengoni | Irama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il cast delladel Timdalla Piazza del Popolo di Roma con la conduzione di Nek e Andrea Delogu in prima serata su Rai2 Secondo appuntamento con TIM, la kermesse musicale dell’estate, in onda domenica 2 luglio in prima serata su Rai2 e condotta da Andrea Delogu e Nek. Dopo il grande successo riscontrato nella prima, ancora una volta, sarà Roma a ospitare il palco di TIM, dove artisti nazionali e internazionali si alterneranno portando le loro ultime e già di successo novità discografiche. Immancabili Gli Autogol che, con la loro presenza fissa nel backstage, proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Nel corso ...

Giá era stato fatto il suo nome per affiancare Amadeus, ma , dopo la performance alFestival , sarebbe davvero bello avere Andrea Delogu sul palco dell' Ariston. Bella, brillante e con una ...... dopo il successo della prima puntata, si appresta a condurre domenica sera su Rai2 la seconda puntata della seconda edizione delHits . Ha condotto la prima con Stefano De Martino, quest'...Tuttavia, gli amici della rete sostengono il contrario: Non è così, ci sono state foto insieme dove ridevano e scherzavano durante le prove delhits a Roma quindi nessun tipo di astio. ...

Tim Summer Hits, retroscena: "Due cantanti maschi si sono baciati" Biccy

ANDREA DELOGU - In televisione l’estate canora si chiama Tim Summer Hits, ha il volto di Andrea Delogu. È lei che ha incantato il pubblico in piazza e in televisione, su Raidue, grazie anche a una sco ...Domenica 25 giugno su Rai 2 è partita la nuova edizione dei Tim Summer Hits. Anche quest’anno come sappiamo alla conduzione della kermesse musicale c’è Andrea Delogu. Tuttavia al suo fianco non c’è pi ...