Tifoso del Napoli prende in giro Allegri durante le vacanze | “Mister | complimenti per lo Scudetto” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un simpatico siparietto andato in scena tra undele l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano. Una stagione non esaltante, segnata da risultati altalenanti e problematiche extracampo, ma per tutti è tempo di, anche per l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano, che si stando del tempo per ricaricare le energie. Tra poche settimane inizierà la preparazione per il prossimo campionato, mentre nel frattempo a Torino è arrivato l’americano Timothy Weah. Il tecnico bianconero però non riesce a ‘rilassarsi’ nemmeno in vacanza. Il motivo? Una ‘frecciata’ simpatica da parte di undelche ha incontratole sue. Il ...