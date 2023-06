Tifo per la Juventus | Pioli spiazzato | chi prende a schiaffi il Milan

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cercare esterno destro. Se la coppa Saelemaekers-Messias non convince più Stefano, i nomi sono quelli di Samuel Chukwueze, 24enne nigeriano reduce da un'ottima stagione con il Villarreal con 13 gol, 11 assist e 50 presenze, di Christian Pulisic, 24enne americano (con passaporto croato) in uscita dal Chelsea, e di Nicolò Zaniolo, che però, a sorpresa, ha detto di tifare lasin da quando era piccolo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il sogno dell'ex Roma è quello di vestire la maglia della, anche se nell'intervista alla Rosea ha detto di essere “aperto a tutto, a partire dall'eventualità di rimanere al Galatasaray, dove mi trovo benissimo — le parole di Zaniolo — La Juve è la Juve, anche senza coppe europee. Da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, giocare nellami ...

Storie di sport, di sfide, di. Biancoblù e non solo. Quando invii il modulo, controlla la tua inboxconfermare l'iscrizione Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ...E qui il discorso travalica Salernoestendersi a macchia d'olio a tutta l'Italia. Purtroppo il fenomeno della debordante influenza dei gruppi delorganizzato nelle dinamiche della vita ...... ammirare da vicino le straordinarie biciclette e fare ille atlete che partiranno da Largo Doria, tutto questo in un momento in cui, peraltro, lo sport femminile sta riscuotendo un ...

Zaniolo strizza l'occhio alla Juve: "Ho sempre fatto il tifo per i ... Retesport

L'esame di Stato è aperto a tutti, parenti e amici potranno tifare per i maturandi in quest'ultima tappa della Maturità. Cadute le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, l'esame torna pubblico.Albenga/Alassio. Grande entusiasmo per l’arrivo della 7° tappa del Giro Donna che vedrà, come unica tappa ligure, quella che si disputerà il prossimo 6 luglio con partenza da Albenga e arrivo ad Alass ...