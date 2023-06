The Witcher 3B | dal 27 luglio su Netflix

Il cast di, la popolare serie Netflix finora capitanata da Henry Cavill , si sta preparando per l'esordio del nuovo Geralt di Rivia di Liam Hemsworth , e sebbene ci sia molto entusiasmo nell'aria ...Dal 29 giugno su Netflix c'è la prima parte della terza stagione di, cinque episodi a cui se ne aggiungeranno altrettanti il 27 luglio. Saranno gli ultimi fuochi di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, dato che l'ex Superman ha già annunciato da ...Oggi esce la terza stagione di, e i fan possono finalmente vedere gli ultimi episodi in cui ci sarà Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt of Rivia. Ma cosa ne pensa la critica su Rotten Tomatoes Al momento ...

Ecco la data di uscita del finale The Witcher 3 si prepara alla fine di un'epoca (quella con Cavill), con tre ultimi, imperdibili episodi. Ecco allora la trama e la data di uscita. Per The Witcher la ...Ecco che cosa ha detto il cast della terza stagione di The Witcher in merito all'imminente arrivo di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia.