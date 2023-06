The Bondsman | Kevin Bacon protagonista della nuova serie horror di Prime Video

(Di venerdì 30 giugno 2023)tornerà nel ruolo diin unaTV dopo The Following, I Love Dick e City on a Hill. Theè laordinata da. Nata dalla mente di Grainger David, prodotto da Blumhouse Television, Thesarà strutturata in 8 episodi di mezz’ora l’uno. Oltre ad essere nel cast,è anche produttore esecutivo, insieme a Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie e Paul Shapiro. Erik Olsen, con la sua società di produzione CrimeThink, sarà showrunner. The– Trama In Theè Hub Halloran, un cacciatore di taglie che fa ritorno ...

Dopo le parentesi cinematografiche di film come They/Them e Space Oddity , Kevin Bacon accetta un altro lavoro in tv. La star diFollowing e City on a Hill sarà il protagonista di, nuova serie horror appena ordinata da Prime Video , piattaforma che aveva ospitato anche un'altra serie dell'attore cioè I Love Dick . Creato dal regista Grainger David (già a Cannes ...Dopo le parentesi cinematografiche di film come They/Them e Space Oddity , Kevin Bacon accetta un altro lavoro in tv. La star diFollowing e City on a Hill sarà il protagonista di, nuova serie horror appena ordinata da Prime Video , piattaforma che aveva ospitato anche un'altra serie dell'attore cioè I Love Dick . Creato dal regista Grainger David (già a Cannes ...L'ex Valentine McKee torna al genere, questa volta sul piccolo schermo, perprodotta da Blumhouse Tv, serie ordinata da Prime Video. Lo show è " incentrato su Hub Halloran, un cacciatore ...

Kevin Bacon sarà il protagonista della serie horror The Bondsman WIRED Italia

Appearing as a guest on the latest episode of the Happy Sad Confused podcast (via ComicBook ), James Mangold discussed his excitement directing a “noir- mystery-horror” Swamp Thing movie for DC.Dog the Bounty Hunter is the father of 13 children from six different relationships. Here's everything to know about his children, including his newly discovered son Jon.