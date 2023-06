(Di venerdì 30 giugno 2023) TFA: sono ancora in corso le iscrizioni in numerosema quelle che hanno chiuso le istanze possono già comunicare le informazioni relative alla provaprevista dal prossimo 4 luglio. Ecco l'elenco delleche hanno già annullato la. L'articolo TFAinIN

...06 Le GM dello straordinario 2020 che fine hanno fatto 13:08 È ancora possibile da parte del Ministero prevedere dei corsi a distanza per il, per chi si trovasse fuori sede rispetto l'...... sono rivolti ai docenti già abilitati o specializzati su, in possesso del titolo di ... con gli ultimi cicli di, si sono specializzati docenti senza abilitazione, in quanto hanno avuto ......30 291 - 335 87 94 157 - 366 62 12 328 #tfasostegnoVIIIciclo #eurosofia #preparazioneaiconcorsi #concorsiscuola #bes #dsa #online #preprazioneconcorsoordinario #webinar aggiornamentodocenti #

TFA Sostegno VIII ciclo: annullata preselettiva infanzia, primaria, secondaria primo grado in alcune Università [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

TFA sostegno VIII ciclo, ecco dove non è prevista la prova preselettiva: avvisi delle Università (aggiornamento 29 giugno).Alcune Università hanno annullato la prova preselettiva TFA Sostegno 2023, a causa del ridotto numero di iscrizioni. Ecco l'elenco ...