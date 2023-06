Tesla verso vendite record | ma in Cina perde quote di mercato

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le stime per il secondo trimestre parlano di 455mila veicoli consegnati nel mondo. Intanto continua la guerra dei prezzi: Xpeng prezza il suv G6 circa il 20% in meno rispetto alla Model Y

Le stime per il secondo trimestre parlano di 455mila veicoli consegnati nel mondo. Intanto continua la guerra dei prezzi: Xpeng prezza il suv G6 circa il 20% in meno rispetto alla Model Y ...La Casa svedese ha siglato un accordo analogo a quelli annunciati da Ford, GM o Volvo: i clienti potranno così a accedere ai 12 mila Supercharger in Nord America ...