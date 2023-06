Terza notte di violenze in Francia | la rivolta delle banlieue | «Oltre 660 persone fermate | più di 200 i feriti»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Continua lain. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha reso noto che 667sono statein tutto il Paese per i disordini collegati alle proteste per l’uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Dopo le devastazioni dei giorni scorsi, con municipi, scuole, palazzi presi d’assalto, incendi ovunque, auto distrutte e persino un assalto al carcere di massima sicurezza di Fresnes, laha vissuto unadi scontri, da Parigi a Marsiglia, da Lille a Lione. Il dicastero del governo francese ha fatto sapere che nei disordini di ieri – giovedì, 29 giugno – sono rimasti249 fra poliziotti e gendarmi. In previsione dei ...

La Francia è in fiamme per l' omicidio di Nahel da parte della polizia e dopo ladi violenze , con commissariati in fiamme e saccheggi nei negozi , le autorità non escludono più nulla per ripristinare l'ordine nel Paese. Fallito il tentativo di militarizzare le ...di violenti scontri in Francia, fermate oltre 660 persone [rebelmouse - proxy - image https://www.panorama.it/media - library/francia -- di - scontri - e - disordini - 667 -...Violenze e scontri con la polizia si sono registrati in tutta la Francia nelladi proteste dopo la morte di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola nella sua auto a Nanterre. A Bordeaux gli autori della rivolta hanno bruciato una barricata fatta ...

Francia, terza notte di violenze. Fermate oltre 660 persone. "Lo stato d'emergenza non è escluso" - Governo, diversi ministri favorevoli allo stato d'emergenza - Governo, diversi ministri favorevoli allo stato d'emergenza RaiNews

Le ipotesi di introdurre stato di emergenza e coprifuoco sono state richieste da diversi responsabili politici dopo la terza notte di violenze che ha scosso la Francia ...Terza notte di violenze in Francia. I 40mila agenti delle forze dell'ordine schierati non hanno impedito un'altra notte a ferro e fuoco per l'uccisione, martedì scorso a Nanterre… Leggi ...