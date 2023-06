Terza notte di violenze in Francia | cosa sta succedendo e perché si protesta

(Di venerdì 30 giugno 2023)diin ein Francia. I 40mila agenti delle forze dell’ordine schierati non hanno impedito un’altraa ferro e fuoco per l’uccisione, martedì scorso a Nanterre, nella periferia di Parigi, del giovane Nahel da parte di un poliziotto. Il ragazzo di 17 anni, che guidava una Mercedes senza patente, non si è fermato come richiesto da due agenti, e uno di loro ha aperto il fuoco con l’arma di servizio uccidendolo. Giovedì sera, in numerose città, compresi i sobborghi di Parigi, si sono verificati nuovi scontri. Sono stati assaltati commissariati, scuole e municipi e sono stati saccheggiati negozi. A tutto questo vi sono state decine di macchine incendiate, un fenomeno ricorrente nelle banlieues. Nella regione parigina bus e metro hanno smesso di circolare alle 21 nei ...

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale alle 13:00 a Parigi, per la seconda volta in due giorni, dopo unadi violenze in Francia a seguito della morte di un adolescente ucciso da un agente di polizia,. Lo ha annunciato l'Eliseo. Il capo dello Stato, che è da ieri a Bruxelles per un vertice ...di violenze in diverse città della Francia per la morte di Nahel, il 17enne ucciso dalla polizia a Nanterre. Secondo il ministro dell'Interno Gerard Darmanin, finora sono state fermate 421 ...... fino allain cui Tito Stagno raccontò dai microfoni della Rai lo sbarco del primo uomo sulla luna. La locandina mostra tutti gli eventi previsti per questaedizione di Appia In Tabula ...

La terza notte di scontri in Francia Il Post

In Francia 667 persone sono state nel corso della terza notte di violenze e scontri scoppiati dopo l'uccisione del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un agente di polizia. Lo ha riferito su Twitter i ...Sono 667 le persone fermate nella notte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. Disordini collegati alle proteste ...