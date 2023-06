Terza notte di proteste in Francia | Macron ai genitori | ?«Tenete i giovani a casa» Presidente lascia in anticipo il Consiglio Ue

Roma, 30 giu. Il presidente francese Emmanuel Macron e' pronto ad adattare il sistema di ordine pubblico senza tabu' dopo ladi violenze in Francia. Lo ha dichiarato lEliseo, in un momento in cui diversi leader politici parlano di introdurre lo stato di emergenza. Il capo dello Stato, che torna a Parigi prima ...Intanto Emmanuel Macron lascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi, dove alle 13 presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la...Violenze e scontri con la polizia si sono registrati in tutta la Francia nelladi proteste dopo la morte di Nahel , il ragazzo di 17 anni ucciso con un colpo di pistola nella sua auto a Nanterre . A Bordeaux gli autori della rivolta hanno bruciato una barricata fatta ...

Terza notte di violenze in Francia. Diverse città date alle fiamme. Edifici, auto, mezzi pubblici distrutti durante le proteste a seguito della morte di Nahel, il diciassettenne morto per mano della ...Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che ieri sera aveva quadruplicato il dispiegamento di forze di polizia schierando 40.000 agenti, nel tentativo di sedare la terza notte di disordini, ha ...