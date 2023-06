Tennistavolo | Giochi Europei 2023 | definite le squadre a caccia delle medaglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Calato il sipario sull’ottava giornata dedicata alneidi Cracovia (Polonia). Nella rassegna multisportiva oggi in programma c’erano le semifinali dei tornei asia al maschile che al femminile. Tra gli uomini sono arrivate le affermazioni della Svezia e della Germania, rispettivamente contro la Francia e il Portogallo. Una contesa serrata tra scandinavi e transalpini in cui è stata decisiva la vittoria nell’ultimo singolare firmata dal Anton Sten Ande Kallberg contro Simon Gauzy per 11-6 5-11 11-8 11-7. Nell’altro penultimo atto, la formazione tedesca, dopo aver perso il doppio piuttosto nettamente (11-7 11-6 11-9), ha ribaltato la situazione e chiuso icon Patrick Franziska, a segno per 11-5 11-5 11-5 contro il lusitano Marcos Freitas. ...