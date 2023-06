Tennis | Wta Eastbourne | Giorgi ko in semifinale contro Kasatkina

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. -(Adnkronos) - Camilaesce di scena inal torneo Wta 500 di(erba, montepremi 780.637 dollari). L'azzurra, numero 67 del ranking Wta, code alla russa Daria, numero 11 del ranking Wta e 9 del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 25 minuti. Kastkina sfiderà in finale la statunitense Madison Keys, numero 25 del mondo, che supera la connazionale Coco Gauff, numero 7 Wta e quinta testa di serie, per 6-3, 6-3 in un'ora e 23 minuti.

Disco rosso per Camila Giorgi in semifinale al500 di Eastbourne . La tennista maceratese ha ceduto in due set a Daria Kasatkina , numero 9 del tabellone, con il punteggio di 2 - 6. 5 - 7. Se nel primo parziale, la differenza tra le due atlete ...EASTBOURNE (Inghilterra) - Camila Giorgi viene sconfitta nella semifinale del torneo500 di Eastbourne 2023 dalla russa Daria Kasatkina che affronterà in finale Madison Keys. Troppi errori da parte della tennista italiana che ha dato cenni di risveglio soltanto nella seconda parte ...Sul verde britannico l'azzurra cede in due set contro la russa. EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Si ferma in semifinale la corsa di Camila Giorgi sui prati del "Rothesay International", torneo500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari, che si sta disputando al Devonshire Park di Eastbourne. La 31enne di Macerata, numero 67 del mondo, semifinalista anche nelle ultime due ...

Tennis, WTA Eastbourne 2023 - Camila Giorgi in semifinale a Eastbourne: Ostapenko si ritira dopo un set Eurosport IT

Sul verde britannico l'azzurra cede in due set contro la russa.EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Si ferma in semifinale la corsa di ...Eastbourne, 30 giu. - (Adnkronos) – Camila Giorgi esce di scena in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 780.637 dollari). L’azzurra, numero 67 del ranking Wta, code alla russa ...