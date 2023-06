Tennis | Wimbledon | derby Berrettini-Sonego e Sinner-Cerundolo al 1° turno

Musetti si presenterà per la prima volta in uno Slam tra le prime 16 teste di serie. L'ultimo warm - up nella storica esibizione Torna dopo due anni d'assenza la BoodlesChallenge , ...News AtpEra molto atteso ed ora è arrivato: in questi minuti è stato sorteggiato ufficialmente il tabellone maschile di. Da un lato Carlos Alcaraz e dall'altro Novak Djokovic , l'unica cosa ...News WtaNon solo il tabellone maschile dima in queste ore è stato sorteggiato anche il tabellone femminile del terzo tanto atteso Slam dell'anno. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e la ...

È subito derby italiano al torneo di Wimbledon. Matteo Berrettini, n.37 ATP, sfiderà Lorenzo Sonego (n.40 al via del terzo Slam stagionale, che scatta lunedì sui prati dell'All England Club di Londra.È subito derby azzurro a Wimbledon che ha svelato il tabellone maschile e femminile dell'edizione 2023. Al primo turno si affronteranno Matteo Berrettini e ...