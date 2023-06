Tennis | Torneo Eastbourne Giorgi ko | finale Kasatkina-Keys

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sul verde britannico l'azzurra cede in due set contro la russa.(INGHILTERRA) - Si ferma in semila corsa di Camilasui prati del "Rothesay International",Wta 500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari, che si sta disputando al Devonshire Park di

In finale, Kasatkina se la vedrà con l'americana Madison Keys che ha battuto la favorita, la connazionale Coco Gauff , numero 5 deldi ...EASTBOURNE (Inghilterra) - Camila Giorgi viene sconfitta nella semifinale delWTA 500 di Eastbourne 2023 dalla russa Daria Kasatkina che affronterà in finale Madison Keys. Troppi errori da parte della tennista italiana che ha dato cenni di risveglio soltanto nella ...Sul verde britannico l'azzurra cede in due set contro la russa. EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Si ferma in semifinale la corsa di Camila Giorgi sui prati del "Rothesay International",Wta 500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari, che si sta disputando al Devonshire Park di Eastbourne. La 31enne di Macerata, numero 67 del mondo, semifinalista anche nelle ultime ...

Murray non riesce a spiegarsi Sinner e Alcaraz davanti alle leggende di Wimbledon: È strano Fanpage.it

Sul verde britannico l'azzurra cede in due set contro la russa.EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Si ferma in semifinale la corsa di Camila Giorgi sui prati del "Rothesay International", torneo ...Camila Giorgi ha fallito l'accesso alla finale del torneo di Eastbourne, Gran Bretagna. In semifinale la 31enne di Macerata, n.67 WTA, è stata sconfitta dalla russa Daria Kasatkina (n.9 del mondo) con ...