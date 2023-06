“Temptation Island” | gesto choc di Daniele | la clamorosa segnalazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) News Tv, “nelle ultime ore si sarebbe reso protagonista di un. Lui, che con la fidanzata Drusilla si è rivelato fin dalle prime battute uno dei protagonisti di questa edizione del reality Mediaset, è stato accostato ad un famoso ex concorrente di “”. Si tratta di Francesco Chiofalo, tra i più apprezzati del 2017 in coppia con Selvaggia Roma. Ed è stato proprio Chiofalo a rivelare l’incomprensibilediLeggi anche: “”, Isabella smascherata dal pubblico: cosa è pronta a fare Leggi anche: “”, le parole di Roberta Di Padua su Manuel non passano ...

Lo scorso lunedì 26 giugno è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la prima puntata della nuova stagione dicondotta da Filippo Bisciglia ., Chiofalo bloccato da un protagonista: il racconto In molti, dopo aver visto le coppie, hanno trovato una certa somiglianza tra ...Nata a Trieste, si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando a, e poi nella veste di ex fidanzata di Matteo Diamante a Ex on the Beach . Poi l'avventura a Pechino Express ...Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, la giovane ha svelato i reali motivi che l'hanno spinta a tornare insieme all'ex simpatico volto di, il reality delle ...

Francesco Chiofalo paragonato a un concorrente di Temptation Island: «Volevo scrivergli ma mi ha bloccato» leggo.it

Temptation Island, emerge un dettaglio di una giovane coppia di questa nuova edizione. Ecco cosa è emerso dai social Temptation Island, la nuova edizione… Leggi ...Francesco Chiofalo è stato uno dei grandi protagonisti di una delle prime edizioni di Temptation Island. All'epoca della sua partecipazione, faceva coppia fissa con la sua ...