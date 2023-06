Temptation Island | Francesco Chiofalo bloccato da un protagonista di questa edizione | il retroscena – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lo scorso lunedì 26 giugno è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la prima puntata della nuova stagione dicondotta da Filippo Bisciglia.da un: il racconto In molti, dopo aver visto le coppie, hanno trovato una certa somiglianza trae Daniele, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.